Rosa Perrotta: "Con Pietro stiamo attraversando un periodo delicato"

"Io e il mio compagno Pietro stiamo attraversando e abbiamo attraversato un momento molto delicato e molto particolare, non posso dire altro: se fosse più semplice lo farei, ma devo tutelare la mia famiglia e mio figlio".: lo annuncia l'ex tornista su Instagram, dopo settimane di speculazioni sulla loro situazione.Il tempo deve fare il suo corso, ci dobbiamo del tempo, della comprensione, ci dobbiamo delle risposte prima di darle agli altri", assicura l'influencer. Qui in alto quando a Pomeriggio Cinque mostrò come stava affrontando la quarantena.