Rieti, vive e dorme nel suo bar: "Ho iniziato lo sciopero della fame"

Un ristoratore diha deciso di chiudersi nel suo bar per protestare nei confronti delle nuove misure imposte dall'ultimo Dpcm per arginare la diffusione del contagio da coronavirus. Pomeriggio Cinque , Andrea spiega la sua protesta: "Ho iniziato lo- dice - la mia è una protesta pacifica anche verso le voci che parlano di un imminente secondo lockdown. Mi sono sistemato nel mio bar dove dormirò e vivrò nei prossimi giorni per esprimere il mio dissenso verso queste decisioni che penalizzano il nostro settore".