Revenge porn, la storia di Patrizia: "Le mie foto in rete"

"Ho trovato le mie foto intime diffuse in rete". Così Patrizia racconta a Pomeriggio Cinque di essere stata vittima di. "Alcune delle mie immagini private sono state diffuse in rete - ha raccontato la donna, originaria di Palmanova in provincia di Udine - ma non è finita, perché oltre a questo a quelle foto è stato associato un numero di telefono che fortunatamente non è il mio".Sono stati momenti difficili per la donna: "Non è stato un momento facile - ha spiegato la donna - dopo un po' ho capito chi è grazie all'aiuto della polizia postale".