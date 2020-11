Rapina a Milano, il racconto del direttore di banca

"Momenti che non avrei voluto vivere, una rapina d altri tempi. Non avevo proprio bisogno di tutto questo. All'apertura sono sbucati dal pavimento antistante il caveau e mi hanno aggredito. Ho abbozzato una reazione, allertando quindi la mia collega che ha subito dato l'allarme". In collegamento con Pomeriggio Cinque il direttore della filiale di banca racconta cosa è accaduto il 3 novembre mattina durante laI banditi sono ancora in fuga nella rete fognaria cittadina e avevano bloccato i tombini nei dintorni per impedire l'inseguimento. Le forze dell'ordine sono sulle loro tracce con l'aiuto degli esperti, setacciando i condotti sotterranei.