Profeta Eliseo, il padre della moglie: "Mia figlia è stata isolata"

"Mia figlia ha conosciuto quell'uomo su YouTube, dove parlava di terra piatta e rettiliani, ma all'inizio non eravamo preoccupati. Poi lui ha iniziato a invitare mia figlia e la madre a casa sua a Messina, e lì ho drizzato le orecchie. Piano piano l'ha isolata dalla famiglia e da tutti noi". Dopo una discussione avvenuta martedì 22 settembre torna a parlare di Eliseo, sedicente profetadi Cerveteri che sostiene di sentire la voce del Signore da 33 anni, in ocllegmaneto con Andrea, padre dela 28enne che si è sposata con Eliseo."Nel giugno 2019 Giada è stata ricoverata al pronto soccorso psichiatrico, era in stato confusionale con allucinazioni", racconta Andrea in collegamento con Pomeriggio Cinque . "sembrava una bambola svuotata, una bambola di pezza. Dopo le cure, è tornata da lui e poche settimane dopo hanno deciso di sposarsi".