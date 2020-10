Pesaro, cena al ristorante in 90 per protesta: “Non chiuderò mai”

In collegamento con lo studio di, parla Umberto, il ristoratore diche nella sera del 26 ottobre ha organizzato una cena di 90 persone per protestare contro le nuove misure del Dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19.“Ieri abbiamo organizzato una manifestazione pacifica sotto il prefetto e poi siamo venuti qui per cenare", spiega Umberto, “Io avevo informato le forze dell’ordine che avrei tenuto aperto. Non hanno potuto fare altro che assistere alla cena. Avrò le multe, ma è una questione di principio. Io rispetto la gravità della pandemia, ma siamo di fronte a una crisi economica e sociale. La mia è una disobbedienza civile.