Patrizia De Blanck nuda, Barbara D’Urso si scusa

“Ho avuto un attimo di choc, ho pensato che eravamo in fascia protetta, che c'erano i bambini”. Così Barbara D’Urso racconta l’incidente del giorno precedente, quando al Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck si è spogliata davanti alle telecamere.



In quel momento la conduttrice di Pomeriggio Cinque stava seguendo la diretta con i suoi ospiti. E prima che la regia del Grande Fratello Vip riuscisse a censurare, tutti hanno visto la contessa nuda.



“Comunque è stato un bel vedere: aveva tutto su”, commenta la conduttrice. Nel vidoe in alto il riassunto della vicenda e i commenti degli ospiti in studio.