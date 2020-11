, parla Federica, la nipote dell'anziano deceduto in un bagno“Noi abbiamo preso notizia della morte di nonno tramite una chiamata dell'ospedale. Ci hanno detto che è morto a causa di. Grazie a questo video, noi abbiamo capito la verità sulla morte di nostro nonno. Noi eravamo a conoscenza di tutt’altro. Non meriva di morire così, lì a terra abbandonato. Non abbiamo ricevuto chiamate né dall’ospedale né dalle istituzioni”.La ragazza si rivolge a Rosario, l'autore del video dell'ospedale diventato virale sul web: ". Da un lato è stato brutto, ma ti ringrazio molto". Rosario ha raccontato la sua versione dei fatti a Barbara d'Urso: “Il vecchietto del bagno è morto tra le mie mani. Il vecchietto si è alzato dal letto, è caduto, io ho chiamato l’infermiere.. I primi medici sono arrivati dopo mezz’ora".Sulla vicenda è stata aperta un'indagine interna, mentre per il momentoche era già in terapia come probabile soggetto positivo al Covid-19. L’ospedale ha poi rilasciato una nota, a firma del direttore generale Giuseppe Longo, in cui si scaglia contro coloro che, approfittando dell'allontanamento del personale, hanno girato e poi pubblicato il video. "È deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell'opinione pubblica".