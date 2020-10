Papa Francesco apre alle unioni omosessuali

Papa Francesco apre allee in un'intervista rilasciata per un documentario dichiara: "Hanno il diritto di stare in famiglia. Sono figli di Dio. Serve una legge sull'unione civile, per dare loro una copertura legale".Dichiarazioni che hanno subito fatto il giro del mondo e sono state riprese anche da Barbara d'Urso, che durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 21 ottobre, si è lasciata andare a un lungo applauso."Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia - ha commentato- Questo è il mio applauso finalmente a un Papa e alla Chiesa che ha aperto a quello che è giusto".