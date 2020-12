Paolo Rossi, le lacrime di Ciccio Graziani: "Ho perso un fratello"

"Non un compagno di squadra, un compagno di avventura: penso che abbiamo perso un fratello. Paolo era umile, gioioso, divertente e ti regalava sempre un sorriso. La notizia mi ha sconvolto: sapevo che non stava tanto bene ma non pensavo a un epilogo così tragico. Mi è morto un fratello.". In collegamento con Pomeriggio Cinque si commuove parlando di morto il 9 dicembre a 64 anni , suo compagno di squadra nell'Italia campione del mondo in Spana nel 1982."Gli ho detto tante volte grazie quando ci incontravamo, perché noi abbiamo fatto una cosa grandiosa tutti assieme, ma lui è stato la ciliegina sulla torta", ricorda l'ex calciatore di Torino, Fiorentina e Roma, "senza i suoi gol non saremmo mai arrivati a vincere quel Mondiale".