Omicidio Willy, parla il fratello dei due arrestati: "Una cosa tremenda"

"Chi ha sbagliato deve pagare, non sono qui a cercare scusanti, ma non sono stati i miei fratelli a dargli i calci in faccia. Quando è iniziata la discussione i miei fratell non erano lì, sono stati chiamati da altri due ragazzi. Quando sono arrivati lì hanno trovato altre due persone, gli altri due arrestati - Mario Pincarelli e Francesco Belleggia - quello che voglio dire io è che chi ha sbagliato deve pagare: le colpe dei miei fratelli o quelle degli altri, non importa, perché è morto un ragazzo". Aparla, fratello di Marco e Gabriele Bianchi, arrestati per la"Non sono giudice di niente e di nessuno, sono qui solo perché nei media si è parlato solo di Marco e Gabriele", aggiunge Alessandro, "è vero, hanno delle denunce per delle scazzottate nei locali, ma nulla di così grave. Quando abbiamo saputo il giorno dopo cos'era successo è stata una cosa tremenda: la tragedia più grande è quella della famiglia di Willy".