Omicidio nonna Rosina, le indagini sulla pista familiare

è la donna di 78 anni uccisa a, in provincia di Massa Carrara, la notte della vigilia di Natale. Secondo la ricostruzione dei familiari, il marito Enrico, la figlia Arianna e il nipote Enea, un uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione per rapinare l'anziana, e si sarebbe accanito contro di lei, uccidendola. Il ladro avrebbe sottratto una somma pari 2mila euro.Sarebbe stato Enea, rincasando, a trovare suo nonno e sua madre legati al piano terra, esenza vita al piano di sopra. Gli inquirenti però stanno indagando anche sulla pista familiare: a una prima rilevazione non sono emersi segni di effrazione né tracce della presenza di un uomo estraneo alla famiglia all'interno della casa.