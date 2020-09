“Io quella sera verso le otto di sera passavo da lì. Ho notato questa figura con un cappuccio in testa, con le mani in tasca e un passo lento”. In collegamento con, parla Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano, che ha incontratol’assassino di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, nella serata del 21 settembre.La donna racconta il momento in cui ha capito di aver incontrato il killer di Lecce : “Gli sguardi si sono incrociati e ho notato qualcosa di strano. Nel momento in cui sono uscite le foto, ho detto vuoi vedere che io l’ho visto. Poi mi sono resa conto che era proprio lui”.