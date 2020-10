Neonata abbandonata in ospedale, ha il Covid

Condividi

Succede a Palermo: il 12 ottobre una bambina di quattro mesi arriva in ospedale accompagnata da alcune persone.



La neonata viene dichiarata positiva al Covid, ma la donna che si era dichiarata la madre, dopo sei giorni, scompare dall’ospedale e non si fa più trovare. Si indaga per abbandono dei minori. I medici rassicurano: “La bambina, che noi chiamiamo Anna, sta bene, nessun problema clinico, ma permane la positività al virus. È assistita e coccolata da tutto il personale”.



Intanto, tramite Pomeriggio Cinque, una dottoressa di Palermo lancia l’appello per velocizzare le pratiche per l’affido: “Voglio dare una vita dignitosa alla bambina”.