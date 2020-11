Napoli piange la scomparsa di Diego Armando Maradona

Il mondo intero piange la scomparsa di Diego Armando Maradona, morto a 60 anni in seguito a un arresto cardiaco, e Napoli in maniera particolare si è raccolta per rendere omaggio al Pibe de Oro.



Le telecamere di Pomeriggio Cinque sono andate nei quartieri spagnoli della città, dove gli abitanti locali continuano a onorare Maradona. "Per noi è una giornata tristissima - commenta il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che in collegamento con la trasmissione annuncia - Venerdì prossimo ci sarà la delibera comunale per cambiare nome allo stadio".



"Siamo cresciuti tutti con Diego, perché era uno di noi e ha rappresentato la ribalda sociale", aggiunge il pugile Clemente Russo dall'esterno dello stadio San Paolo, dove una moltitudine di persone si sta ritrovando.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE