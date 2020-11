Napoli, il tampone sospeso nel rione Sanità

"Questa iniziativa è partita lunedì, abbiamo iniziato con la tenda, la struttura che accoglie senzatetto del rione Sanità e abbiamo iniziato con il tampone solidale e il tampone sospeso. Ilviene offerto alle persone meno abbienti a un costo contenuto: è possibile effettuare una donazione e lasciare un tampone sospeso a chi non se lo può permettere". In collegamento conviene spiegato cos'è il, l'iniziativa dell'associazione SaDiSa nel"Un'iniziativa importantissima soprattutto in un quartiere con famiglie molto numerose che vivono in spazi molto stretti", spiega Giada.