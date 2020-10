Napoli, aggredito per aver chiesto di indossare la mascherina

Giuseppe è un vigilante di Napoli che è stato. In collegamento con, l'uomo racconta a Barbara d'Urso: “Devo fare un intervento, si è rotto il naso, ho avuto una frattura scomposta al naso. Io stavo lavorando, devo controllare la temperatura e le mascherine. Questa coppia voleva entrare senza mascherina. Lui continuava a minacciarmi e io gli dissi sto facendo il mio lavoro.e c’era sangue ovunque".Antonella, la moglie di Giuseppe, dichiara: “Deve essere arrestato, non è possibile che non c’era nessuno per prenderlo".