Morte Paolo Rossi, la moglie: "L'ho abbracciato forte e se ne è andato"

"Nel momento in cui stava morendo non se ne voleva andare. L’ho abbracciato forte, gli ho detto Vai Paolo, devi stare solo sereno, hai sofferto anche troppo, penso io alle bambine, e lui si è addormentato". Ai microfoni di Pomeriggio Cinque parla, la moglie di, l'ex campione della Juventus e del Milan e della nazionale italiana, che nel 1982 si conquistò il soprannome Pablito durante i mondiali in Spagna segnando 6 gol, portando l'Italia alla vittoria e conquistando il Pallone d'oro.Paolo Rossi è morto il 9 dicembre a: circa un anno fa aveva scoperto di avere un tumore e le sue condizioni erano peggiorate. "Mi ha insegnato tanti bei valori, li abbiamo trasmessi alle nostre figlie", spiega Federica, sposata con l'ex calciatore dal 2010, "la sua grandezza era quella di saper parlare allo stesso modo ai capi di stato come alle persone comuni al supermercato".