Morte Paolo Rossi, la camera ardente a Vicenza

La puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 11 dicembre è stata aperta con le immagini in diretta dallo stadio di Vicenza, dove un incessante corteo di persone continua a rendere omaggio a Paolo Rossi, scomparso all'età di 64 anni.



Come racconta l'inviato Simone Malagutti, il corteo comprende generazioni cresciute nel simbolo di Pablito e dello storico Mondiale del 1982 vinto dall'Italia di Enzo Bearzot soprattutto grazie ai suoi gol, ma anche ragazzi più giovani, ai quali le sue imprese sportive sono state tramandate dai genitori.



La trasmissione di Barbara d'Urso ha anche rivissuto gli ultimi istanti dell'ex calciatore, dal messaggio inviato alla moglie Federica Cappelletti, in cui raccontava di essere particolarmente agitato, al saluto della donna.





