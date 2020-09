Morte Paola Gaglione, Ciro: "L'amore è amore, non lo capiranno mai"

"Se non volevi uccidere tua sorella o me, non spingevi con il piede sul motorino per farci sbandare. L’hai voluto questo, tu volevi me lì a terra, non tua sorella. Ma l'amore è amore: donna, uomo, in tutti i modi. Loro non potranno mai capire questa cosa perché sono ignoranti". Da una sedia a rotella in ospedale, dove è stato ricoverato per lasubito,racconta acome è avvenuto l'incidente in cui ha perso la vita la fidanzata Maria Paola Gaglione."Eravamo in motorino e dietro c’era il fratello che spingeva con il piede. La sorella gli diceva di smettere, a lui non importava, guardava me e diceva: Ti devo ammazzare, ti devi fermare", spiega Ciro, "appena siamo caduti io mi sono rialzato subito, ho visto Maria Paola per terra e stavo andando vicino a lei, ma lui mi ha aggredito, mi ha picchiato. Poi ha visto la sorella per terra, e io sono scappato via altrimenti ammazzava anche me,". Michele, fratello di Maria Paola, li avrebbe aggrediti e avrebbe provocato l'incidente mortale perché non accettava la relazione della sorella con Ciro, uomo trans: "Mi ha portato via l’amore della mia vita, per sempre", scandisce ai microfoni della trasmissione.