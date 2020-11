Morte Maradona, parla Massimo: "Ho perso un fratello"

Sono giorni intensi adove la morte di, scomparso in Argentina all’età di 60 anni per un arresto cardiorespiratorio, ha lasciato un vuoto enorme che tifosi e amici provano a riempire tirando fuori dal proprio album dei ricordi aneddoti e ricordi sul Diez. "Ho perso un fratello", dichiara a Pomeriggio Cinque figlio di Saverio, storico custode del San Paolo, e di Lucia, la tata napoletana di Diego."Per mia mamma è come aver perso un figlio, ma per noi napoletani non morirà mai", dichiara l’uomo che ha allestito con i cimeli ricevuti in regalo dalPibe de Oro un vero e proprio museo. “Ho avuto la fortuna ogni lunedì di andare a giocare con lui, il martedì dormivo a casa sua e andavo agli allenamenti con lui, per me è stata una mazzata", conclude Vignati.