Morte Maradona, l'avvocato: "Doveva essere accudito diversamente"

Dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta mercoledì 25 novembre a causa di un arresto cardiaco, sono emersi alcuni dubbi legati alle cure mediche a cui El Pibe de Oro era sottoposto dopo l'intervento alla testa di poche settimane fa.



In collegamento con Pomeriggio Cinque l'avvocato e amico di Maradona, Angelo Pisani prova a fare chiarezza: "Forse doveva essere accudito in maniera diversa: non doveva essere lasciato solo a casa, non è possibile che dormiva da solo. Da quello che ho letto pare che non ci fosse la figlia con lui, c'era soltanto un nipote".



E ancora: "Dal mio punto di vista doveva rimanere in clinica e fare una degenza normale vista la gravità dell'operazione".





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE