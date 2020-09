Morte di Willy a Colleferro, Antonella: "Come un figlio"

"Era il figlio di tutti noi più grandi, il fratello dei collaboratori più giovani. Era un ragazzo che si faceva ben volere da tutti. Un ragazzo volenteroso. Willy era Willy, un ragazzo sensibile, molto affettuoso. Passava in ufficio la mattina o prima di andar via per una carezza, un buffetto, uno scherzo. Era un tesoro, un ragazzo mite, corretto, pulito. Una perla, un'anima bella". Con la voce rotta dalla commozione, ai microfoni diparla, la direttrice della struttura dove lavoravaIl ragazzo sarebbe stato picchiato da quattro ragazzi per oltre venti minuti. Nella zona dove è stato ucciso il ragazzo ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso il pestaggio. L'Hotel degli amici di Artena, nel quale WIlly lavorava come aiuto cuoco, ha organizzato una raccolta fondi per la famiglia.