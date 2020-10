Mila Suarez: "Ho scoperto di essere nobile"

Nelle vene discorre sangue blu. Ospite a Pomeriggio Cinque , la nota showgirl di origine marocchina conferma di essere. "Il certificato mi è stato rilasciato dallo stato marocchinino perché nonni e bisnonni erano nobili", spiega l’ex fidanzata di Alex Belli. "Quindi è vero?", le chiede Barbara d’Urso. "Si è vero, sono certificati, non si può scherzare", risponde Mila Suarez.Perplessità in studio. "Come mai lascia i possedimenti nobiliari e la nobiltà in Marocco e viene qui a menarsi nei reality?", la stoccata di Raffaello Tonon. "L'ho saputo da poco perché ho fatto delle ricerche", replica Mila, che non riesce però a sciogliere i dubbi tra gli ospiti.