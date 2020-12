Matilde Brandi contro Mino Magli: "Dovrebbe vergognarsi"

"Ieri è uscita una delle protagoniste di questo Grande Fratello, è stata bravissima: Elisabetta Gregoraci ha risposto ieri da gran signora come è lei, questo signore si dovrebbe solo che vergognare, non dovrebbe più parlare, dovrebbe stare zitto". In collegamento con Pomeriggio Cinque difende l'ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci dalle parole di Mino Magli L'imprenditore afferma di aver avuto una relazione clandestina con l'ex moglie di Flavio Briatore: dopo essere uscita dal reality però, la conduttrice tv ha smentito categoricamente e ha replicato con accuse precise.