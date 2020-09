Dopo l'uscita di alcune foto su Novella 2000 e le dichiarazioni di Soleil Sorge a Domenica Live imprenditore di San Marino, è ospite die parla del suo rapporto con Soleil.“Ci stiamo frequentando. Ci siamo visti. Io sono di San Marino e lei è di Milano. Ci siamo visti e ci hanno fotografato", spiega l'uomo,, poi non so voi cosa intendete. “Ci sono andato. Se mi sposto non vado lì solo a salutarla”, afferma Marco lasciando perplessi gli opinionisti e Barbara d'Urso.