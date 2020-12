"Con la presente viene indicato il ricovero domiciliare del paziente, ritnendo indispensabili le seguenti indicazioni: la presenza di infermieri, preferibilmente uomini con disponibilità a tempo pieno e specilizzati in problematiche da consumo di sostanze, un medico neurologo e un medico clinico". A Pomeriggio Cinque viene mostrata la lettera che laAgustina Cosachov ha firmato quando il calciatore argenitno, morto il 25 novembre, è stato dimesso dall'ospedale."Si richiede la disponibilità per effettuare analisi mediche", continua la lettera, "e la presenza di un'ambulanza nel caso fosse necessario il trasferimento in oospedale".