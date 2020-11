Maradona, parla l'avvocato: "La famiglia non era in casa quando è morto"

"Diego era con la cuoca, l'infermiera, la persona della sicurezza. La famiglia, se è questo che mi state chiedendo, no, non c'era. Le figlie non c'erano". L'inviato di Pomeriggio Cinque Vito Paglia, in diretta da Napoli, legge il messaggio dell'di, morto a 50 anni mercoledì 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio nella sua casa nella zona del Tigre, in Argentina.L'avvocato, e amico del campione argentino, con le sue denunce ha fatto aprire un'inchiesta sulla morte del diez albiceleste, per capire quali sono state le dinamiche e le modalità del suo decesso.