Luigi Di Maio e le foto al mare, parla il paparazzo

"Tra le tante accuse che io ho ricevuto, c'è quella per cui Di Maio era consapevole della mia presenza, e quindi avessimo fatto una sorta di teatrino. Non è vero, io avevo questa macchina e questo obiettivo, ero a circa 350 metri. Quel giorno c'erano delle onde motlo altre e loro giocavano in acqua"., ospite a, spiega come sono nati gli scatti al ministro degli Esteri inVirginia Saba."Questa era la fase finale di cinque servizi che io avevo già fatto e pubblicato", racconta il paparazzo, "quando i bagnanti lo hanno avvisato alla fine, lui m ha salutato e mi ha detto buon lavoro".