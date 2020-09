Botta e risposta nella studio di Pomeriggio Cinque tra Patrizia Groppelli e Loredana Fiorentino. “Sei piena di botox”, è la critica dell'opinionista alla mamma di Luigi Favoloso, "devi essere sincera con il tuo pubblico".



Ma “la Favolosa” non ci sta: “Non mi sono rifatta niente – spiega – Mi fa piacere che lo diciate perché significa che ho una faccia bella e soda” aggiunge. "Te lo diciamo perché si vede" replica Guendalina Tavassi.



Per placare gli animi e fugare ogni dubbio interviene Barbara d’Urso: “Facciamo la prova, vediamo se hai le rughe” chiede la conduttrice, mentre Loredana prova alcune espressioni del viso. Alla fine, il dubbio resta ma Loredana insiste: "Nessun botulino".

