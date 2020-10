Live-Non è la d'Urso, ospiti Fabrizio Corona e Iconize

Come ogni venerdì, nello studio di Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso rivela tutte le anticipazioni sulle puntate didi domenica 18 ottobre.Nel programma pomeridiano ci saranno, tra gli ospiti,e il fidanzato Quentin, con la mamma Rossella e la zia Simona Izzo. Si festegeranno i 70 anni di Alda D'Eusanio e i 45 anni del grupp Matia Bazar, e ci sarà un nuovo confronto tra Francesca Cipriani e Mago Otelma. A Live - Non è la d'Urso è atteso, appena risultato positivo al coronavirus , Fausto Leali dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip ed Eva Grimaldi insieme alla moglie Imma Battaglia. E ancora, ci saràche ha chiesto scusa per aver finto un'aggressione omofoba e Bello Figo.