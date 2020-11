Live-Non è la d'Urso e Domenica Live, le anticipazioni

Come ogni venerdì, nello studio di Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso rivela tutte le anticipazioni sulle puntate di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso di domenica 8 novembre.Nel programma pomeridiano ci saranno, tra gli ospiti, Riccardo Fogli e la moglie Karim, il neopapà Marco Baldini, la figlia di Fred Bongusto. A Live - Non è la d'Urso si parla delle elezioni statunitensi con l'ex moglie del presidente uscente Ivana Trump e l'ex marito Rossano Rubicondi, un omaggio all'attore romano Gigi Proietti con Heather Paris e altri ospiti, Guenda Goria faccia a faccia con il padre e l'ex fidanzato, la presunta fidanzata 22enne di Paolo Brosio, il confronto tra Alba Parietti e l'ex marito Franco Oppini. Questo, e molto altro, la domenica su Canale 5 in compagnia di