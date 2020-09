Condividi

“Da quanto mi stavate pedinando? Pensavo mi trovaste prima”. Queste le prime parole di Antonio De Marco ai carabinieri, che lo avevano fermato per l'omicidio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta.



L’inviato di Pomeriggio Cinque legge racconta la confessione del 21enne killer di Lecce: “Qualcosa mi ha dato fastidio in quella coppia, ho accumulato tanta rabbia che alla fine è esplosa”, avrebbe detto secondo quanto riferito dagli inquirenti.





Daniele De Santis e Eleonora Manta sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione, a Lecce, nella serata del 21 settembre. Il ragazzo fermato era stato loro inquilino proprio in quella casa.