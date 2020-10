La rivelazione di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra

Nella casa delsi lasciano andare a confessioni personali. “Vedo certe strategie e ci rimango male”, spiega Adua che si dice delusa dal comportamento di “persone per le quali provo affetto e che continuano a deludermi”.Le delusioni sembrano riferirsi all’ex fidanzato, particolarmente vicino da qualche giorno a Guenda Goria. “È stato molto più grave, gravissimo”, continua l’attrice che poi si avvicina a Dayane e le sussurra qualcosa all’orecchio."Adua avrebbe detto nell'orecchio proprio, pare, per quanto riguarda Massimiliano, il suo ex fidanzato", afferma Barbara d'Urso nello studio di Pomeriggio Cinque.