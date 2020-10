L'infermiera della foto simbolo: "Non siamo eroi"

La sua foto ha fatto il giro del web. Lei è un'infermiera che lavora aed è diventata il simbolo della seconda ondata di contagi da coronavirus grazie allo scatto che la ritrae stremata sul volante di un'ambulanza. Pomeriggio Cinque testimonianza di: "In quel momento ero stanca dal punto di vista fisico e mentale, così come tanti colleghi - dice - e come molti miei colleghi oltre al lavoro di infermiera in questo momento di difficoltà ci stiamo dedicando al volontariato per aiutare i pazienti a entrare in ospedale".