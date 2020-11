L'appello di un senzatetto multato per non aver rispettato il coprifuoco

Era stato multato nel pieno centro diper essersi allontanato da casa, pur essendo un senzatetto. Pomeriggio Cinque ha raccontato la triste vicende di, che nonostante i 500 euro percepiti dal reddito di cittadinanza vive di elemosina da un anno e mezzo."Gli ho detto che non sapevo dove andare, mi hanno controllato i documenti e poi mi hanno fatto il verbale", commenta l'uomo in collegamento con lo studio di, aggiungendo di non riuscire a trovare un alloggio perché nessuno riconosce il bonus come garanzia per il pagamento.Laè stata poi pagata da un benefattore, dopo la ribellione dei cittadini locali. "Se qualcuno affitta una stanzetta con un bagno e ovviamente il riscaldamento ci scriva", aggiunge la conduttrice sperando di poter aiutare Pasquale.