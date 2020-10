Katuxa a Pomeriggio Cinque: “Wow che caldo. Sono da Barbara d’Urso”

”. Questa è solo una delle celebri frasi della showgirlche ha conquistato i social durante l’estate.Diventata un vero e proprio fenomeno virale,è ospite nello studio diper: “Oggi mi sento proprio a Rio De Janeiro. Invece dove sono? Da Barbara d’Urso", dichiara la showgirl citando i suoi tormentoni, "Sono arrivata con la Cadilachi. Mi hanno ricevuto in questo studio meraviglioso. Sono diventata bionda per essere più stravagante”."Sono stata invitata dalla mia amica Bambola Star per presentare e da lì è partito tutto", racconta Katuxa spiegando l'inizio del suo successo sul web,"è una grandissima amica, è molto alta. Barbara ti vedo ancora più bella oggi".