Karina Cascella: "Patrizia De Blanck è un pessimo esempio"

"Questa donna è terribile. Non puoi andare in prima serata e dire tutte quelle parolacce, sei un cattivissimo esempio. A me non piace come personaggio". Asi apre il dibattito sulla prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 14 novembre, ecritica l'atteggiamento diLa contessa, appena entrata nella casa, insulta Tommaso Zorzi , poi la mattina dopo si scontra con il Grande Fratello e si rifiuta di mettere il microfono . In studio si apre la discussione. "A me sta simpatica,, ma proprio per questo dovrebbe capire che un reality viene visto da tutte le persone", dice Patrizia Rossetti.