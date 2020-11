Iole, positiva al coronavirus da 17 giorni: "Mi hanno lasciato sola"

In collegamento conda Vairano Patenora, in provincia di Caserta,racconta la sua terribile vicenda: diabetica, positiva alcon sintomi, la Asl non manda nessuno a farle le iniezioni di cortisone per mancanza di personale.A occuparsi di lei è il compagno, anche lui positivo al coronavirus, che le fa le iniezioni e le porta al secondo piano le bombole d'ossigeno, che un'amica della coppia lascia all'ingresso del palazzo. "Sono indignata", dice a fatica Iole, "le istituzioni non devono abbandonare le persone, se io non avessi avuto il mio compagno, ora non ci sarei qua: il covid esiste e non è una semplice influenza".