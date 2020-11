Il sindaco di Monza: “Sono i medici e gli infermieri che ci mancano"

L’autodromo di Monza diventa un check point per ambulanze e ilfa un appello in collegamento con: “Abbiamo una situazione drammatica, abbiamo una cinquantina di ricoverati in terapia intensiva. Abbiamo 340 tra medici e infermieri che sono in quarantena a casa perché colpiti dal Covid"."Chiediamo un aiuto alla regione Lombardia. Abbiamo chiesto un aiuto dall’esercito per garantire l’assistenza ai malati.", conclude il sindaco indicando le criticità nell'affrontare la seconda ondata di Covid-19.