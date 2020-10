Il sindaco di Bari Antonio Decaro chiarisce il nuovo dpcm

In diretta a, il sindaco di Bariè intervenuto per fare chiarezza sulcon le nuove misure adottate per contrastare l'aumento dei contagi da"A casa si possono ricevere fino a sei persone, diverse dai congiunti. Nessuno ovviamente verrà a fare i controlli, però il governo ieri ha spiegato che ha inserito nel dpcm una raccomandazione, proprio per tenere viva l'attenzione nei cittadini. Non rispettare questi comportamenti potrebbe portarci a un nuovo lockdown, che non è così lontano da noi".Il sindaco ha poi aggiunto: "Abbiamo chiesto una uniformità rispetto ad esempio, a pubblico che può accedere agli stadi o ai palazzetti". Infine il chiarimento sugli sport da evitare: "Sono vietati quelli da contatto amatoriali".