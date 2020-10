Il contratto tra Elisabetta Gregoraci e Briatore: "Non può fidanzarsi"

hanno un contratto? Secondo le ultime indiscrezioni tra la concorrente del Grande Fratello Vip e l'imprenditore ci sarebbe un accordo per cui la showgirl non si sarebbe potuta fidanzare nei tre anni successivi alla fine del rapporto tra i due. Pomeriggio Cinque ha indagato sulla vicenda, recuperando delle dichiarazioni che l'attuale conduttore del reality, Alfonso Signorini, avrebbe fatto due anni fa: "Tra i due c'è un contratto, Elisabetta non può fidanzarsi". Sarebbe questo il motivo per cui l'ex moglie di Briatore non sembra voler concedere speranze a