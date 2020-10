Iconize contro Barbara d'Urso: tutta la storia

"Ci tenevo a chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso". Con queste parole, conosciuto con lo pseudonimo, chiude un lungo messaggio ai suoi fan lanciato dal suo profilo Instagram. Ma questo è solo l'ultimo capitolo, per ora, di una storia iniziata nel maggio 2020.Il 13 maggio l'influencer è ospite a Pomeriggio Cinque per raccontare dell' aggressione omofoba subita solo pochi giorni prima: un uomo gli ha sferrato un pugno in faccia dopo averlo insultato. Passano quattro mesi, e quella versione viene messa in dubbio da due inquilini della casa del Gf Vip: Tommaso Zorzi, ex fidanzato di Iconize, e Dayane Mello, alla quale una delle migliori amiche di Marco ha rivelato che l'aggressione non c'è mai stata e si è trattato di una messinscena.L'amica in questione è, che pur tra molte esitazioni, prima a Domenica Live e poi a Pomeriggio Cinque conferma quanto svelato da Dayane e ribadito da Alberto De Pisis, che rivela anche i dettagli della finta aggressione chiede un confronto acon Iconize, che però non si presenta. In diretta la conduttrice si rivolge direttamente all'influencer, che replica il giorno dopo sui social network. Qui sopra il video riassunto della vicenda.