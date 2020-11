Guendalina Tavassi in lacrime per i video intimi finiti online

è disperata. L'ex concorrente del Grande Fratello 11 ha rivelato in lacrime di essere stata vittima del furto di foto e video privati, tra questi anche filmati intimi girati col marito, che ora sono stati diffusi online. "È una cosa terribile, uno schifo", dice, piangendo, in un video girato dopo aver presentato denuncia alle forze dell'ordine."Mi sento malissimo, non solo mi sento violata, hanno derubato la mia vita intima, ma sono preoccupata per la mia famiglia, i miei figli, mia nonna", racconta Guendalina, in collegamento telefonico con Pomeriggio Cinque , "queste persone devono pagare per tutto questo".