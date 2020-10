Guendalina Tavassi: “Anch’io ho discendenze nobili”

Nello studio di, gli ospiti in studio parlano della contessa Patrizia De Blanck eha una notizia shock per: “Anch’io ho discendenze nobili. La mia bisnonna era la contessa Angelini in Montefiore, abbiamo anche mandato i documenti”.“Come siamo passati dalla bisnonna contessa e siamo arrivati a questo punto?”, domanda ironica la conduttrice. “Io ho vissuto in una famiglia in cui erano tutti fan del galateo. Ho vissuto sempre sotto tante regale e”, spiega l'opinionista.