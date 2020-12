Guenda Goria: "Sono tornata con Telemaco"

, durante la puntata di giovedì 3 dicembre, si torna a parlare di amore e tradimenti, concentrandosi soprattutto sulle relazioni di. Tra i vari flirt del giornalista, anche, con la quale ci sarebbe stato un bacio diversi anni fa. "Credo che dopo 22 anni anche un bacio possa cadere in prescrizione", commenta Amedeo Goria in collegamento con la trasmissione di"Ultimamente spuntano donne come funghi, inizio a guardarlo con occhi diversi", commenta la figlia. E proprio quest'ultima ha fornito un nuovo importante scoop in merito al suo rapporto con: "Siamo tornati insieme, che in questo momento della mia vita ha un significato diverso da quello che aveva prima. "Però io aspetto ancora dimostrazioni, perché si è rotta un po' di fiducia e voglio sentirmi tutelata".