Giuseppe Bruscolotti: "Maradona per me era un fratello"

Tanta commozione a Pomeriggio Cinque nel ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì 25 novembre in seguito a un arresto cardiaco. Tanti gli amici del Pibe de Oro che sono intervenuti in collegamento con la trasmissione di Canale 5, e tra questi non poteva mancare Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, prima di cedere la fascia proprio a Maradona.



"Il nostro rapporto andava ben oltre la squadra, perché la nostra amicizia andava ben oltre il calcio e lui l'ha sempre raccontato anche nelle trasmissioni televisive - ricorda il terzino - Io sono stato come un fratello maggiore per lui e la notizia di ieri è un dolore immenso, la commozione è tanta e ancora adesso faccio fatica".





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE