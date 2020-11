Giovanni Ciacci positivo al Covid: “Non puoi capire dove lo hai preso”

In collegamento conspiega a Barbara d’Urso di aver contratto ile di essere attualmente in isolamento domiciliare: “Ho passato momenti migliori ti dico la verità.È come una valanga che ti arriva addosso. Non ho sintomi però penso alle persone a cui sono stato accanto e mi dispiace”.L’opinionista mostra anche uno sfogo cutaneo sul viso: "Ho tutte bolle e non si capisce cosa sia. Penso sia una reazione psicosomatica., non ho veramente idea. Non vedi nessuno e non parli con nessuno. Sto bene e sono fortunato perché almeno per ora sono a casa".