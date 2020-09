Floriana Secondi attacca Taylor Mega: “Antipatica”

Condividi

“Mi sembri un po’ antipatica”. Floriana Secondi va all’attacco di Taylor Mega durante la puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 10 settembre.



“Io sono e tu appari. Tu sei ricca, coatta, aggressiva. Sei coatta come me”, continua l’ex concorrente del Grande Fratello, che poi aggiunge: “Sei terreno arido”.



Taylor Mega replica impassibile: “Stai facendo tutto tu, sarai tu quella perfetta”. Poi Taylor Mega viene attaccata Raffaello Tonon per una foto su Instagram in cui si mostra attorniata due guardie del corpo. L’influencer replica: “Era una collaborazione con la società di guardie del corpo: mi hanno pagata per quell’immagine. Che male c’è?”.