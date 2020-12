Filippo Nardi, polemica per le sue frasi al GF Vip

Fanno discutere le frasi di Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello Vip. Il nuovo arrivato nella Casa di Cinecittà si è reso protagonista in questi primi giorni di permanenza nel reality grazie ad alcune frasi che non sono piaciute al pubblico.

A Pomeriggio Cinque vengono mostrati i video in cui il nuovo inquilino si rivolge con frasi sessiste agli altri partecipanti e usa parole davvero forti contro Maria Teresa Ruta. Parole che non sono passate inosservate agli appassionati del programma che ne chiedono la squalifica immediata dal programma. Anche Barbara d'Urso commenta le uscite di Nardi: "Non ha fatto ridere nessuno".

